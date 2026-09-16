Bilim Kafe’de Gazze’de eğitim ve toplumsal hafıza konuşuldu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Gazze'de yaşananlara ilişkin toplumsal duyarlılığın ve farkındalığın artırılması amacıyla hayata geçirilen "Gazze İçin Bilim Kafe" etkinlik serisi kapsamında, Düzce Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi ile Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından "Savaşın Gölgesinde Toplum Olmak: Gazze'de Eğitim ve Toplumsal Hafıza" başlıklı program düzenlendi.

Düzce Millet Bahçesi'nde gerçekleşen programa; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, akademik birim yöneticileri, akademik ve idari personel, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlarımız katılım sağladı. Programın moderatörlüğünü Genel Sekreter Yardımcısı ve Kurumsal İletişim Koordinatörü Öğretim Görevlisi Duygu Özdemir Cömert üstlenirken, programda Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Canatan ile Mühendislik Fakültesi mezun öğrenci Filistinli Saed Majed Mohammed Alnatsha konuşmacı olarak yer aldı.

"Gazze konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Öğr. Gör. Duygu Özdemir Cömert, üç haftadır devam eden "Gazze İçin Bilim Kafe" etkinliklerine gösterilen ilgi ve duyarlılık için katılımcılara teşekkür etti. Gazze'de yaşananlara ilişkin toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladıklarını ifade eden Cömert, savaş şartlarında toplum olma, eğitim ve toplumsal hafıza kavramlarının akademik değerlendirmeler ve kişisel deneyimler üzerinden konuşulacağını belirtti.

Filistin toplumunu sosyolojik açıdan değerlendirdi

Etkinlikte, "Gazze Soykırımı" adlı kitabından hareketle Filistin ve Gazze üzerine değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Kadir Canatan, Kudüs ziyareti gözlemlerinden söz etti. Bölgede farklı dini ve kültürel grupların bir arada yaşamasına rağmen Filistinlilerin uzun yıllardır dışlanma, baskı ve çeşitli toplumsal eşitsizliklerle karşı karşıya kaldığını dile getiren Canatan, Gazze'de bugün yaşananların anlaşılabilmesi için Filistin'in yakın tarihinin ve geçmişten günümüze uzanan toplumsal süreçlerin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Filistin bir direniş toplumudur"

Filistin toplumunun sosyolojik yapısını da değerlendiren Canatan, Filistin'in yakın tarihinin aynı zamanda bir direniş tarihi olduğunu belirterek, uzun yıllardır devam eden işgal ve çatışma ortamının toplumun yapısını önemli ölçüde şekillendirdiğine dikkat çekti. Filistinlilerin yaşadıkları tüm zorluklara rağmen gündelik hayatlarını sürdürmeye, eğitim almaya ve geleceklerini kurmaya devam ettiklerini ifade eden Canatan, bu toplumsal yapıyı "direniş toplumu" kavramıyla açıkladı

"Gazze'de eğitim, bir gelecek mücadelesi"

Düzce Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü mezunu Saed Majed Mohammed Alnatsha ise Gazze ve Filistin'deki yaşamı kendi deneyimleri üzerinden katılımcılarla paylaştı. Filistin'de eğitimin yalnızca akademik bilgi edinme süreci olarak görülmediğine dikkat çeken Filistinli mezunumuz Saed Majed Mohammed Alnatsha, yaşanan tüm zorluklara rağmen çocukların ve gençlerin eğitimlerini sürdürebilmeleri için büyük bir çaba gösterildiğini ifade etti.

"Bizde ümitsizlik yok"

Geçmiş dönemlerde uygulanan sokağa çıkma yasakları sırasında dahi öğrencilerin evlerde ve camilerde bir araya gelerek eğitimlerine devam etmeye çalıştıklarını anlatan Alnatsha, öğretmenlerin de büyük riskler alarak öğrencilerinin eğitimden kopmaması için mücadele ettiğini söyledi. Filistin toplumunda eğitimin bir direniş biçimi ve geleceğe ulaşmanın en önemli yollarından biri olarak görüldüğünü vurgulayan Filistinli mezunumuz, yaşanan tüm zorluklara rağmen Filistin toplumunun geleceğe dair umudunu koruduğuna dikkat çeken Alnatsha, "Bizde ümitsizlik yok" sözleriyle Filistin halkının mücadele ve dayanışma ruhunu ifade etti.

Filistin ve Gazze'de yaşananların sosyolojik boyut, toplumsal hafıza ve gelecek perspektifi üzerinden değerlendirildiği Bilim Kafe programı, konuşmacılara teşekkür belgesi takdimi ve günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı