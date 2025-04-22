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Bilecikliler Bursa'da Bir Araya Geliyor

Bilecikliler Bursa'da Bir Araya Geliyor
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Bilecikliler Derneği, pandemiden sonra ilk buluşmasını 26 Nisan'da Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde düzenliyor. Dernek Başkanı Erdoğan Mısırlı, etkinlikte yöresel lezzetler, halk oyunları gösterileri ve sanatçı performansları ile birlik ve beraberlik mesajı vereceklerini açıkladı.

Bilecikliler uzun aradan sonra Osmangazi Han'ın diyarı Bursa'nın Osmangazi ilçesinde buluşuyor.

Bilecikliler Derneği Başkanı Erdoğan Mısırlı, 'Bursa'da pandemiden önce düzenlediğimiz buluşmalara yeniden başlıyoruz. Hemşerilerimizi ve halkımızı 26 Nisan günü Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde bekliyoruz' dedi.

Mısırlı, 'Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek için düzenlediğimiz bu büyük buluşmada Bilecik'in eşsiz yöresel lezzetleri, kültürümüzü yansıtan halk oyunları gösterileri, yüreğimize dokunan sanatçılarımızın sahne performanslarıyla siz değerli Bilecikli hemşehrilerimizi ve dostlarını bu anlamlı günde aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız' şeklinde konuştu. - BURSA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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