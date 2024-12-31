Bilecikli Lise Öğrencilerinden Huzurevi Sakinlerine Konser Ziyareti
İbn-i Sina Sağlık Meslek Lisesi öğrencileri, Bilecik Huzurevi'ni ziyaret ederek yaşlılara müzik dinletisi yaptı ve ardından keyifli sohbetler gerçekleştirdi.
Bilecikli lise öğrencilerinden yaşlı çınarlara konser havasında ziyaret gerçekleşti.
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Bilecik Huzurevi'ne İbn-i Sina Sağlık Meslek Lisesi öğrenci ve öğretmenleri ziyaret etti. Ziyaret kapsamında öğrenciler yanlarında getirdikleri müzik aletleriyle yaşlı çınarlara konser havasında jest yaptı. Daha sonrasında ise; yerini hoş sohbet ve muhabbet alırken öğrenciler huzurevi sakinlerini tanımak adına soru, cevap şeklinde program son buldu. - BİLECİK