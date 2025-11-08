Haberler

Bilecikli Karateciler Hırvatistan'da Balkan Şampiyonası'na Katılıyor

Bilecikli karateciler Elif Azra Yıldırım ve Hasbi Yağız Yıldırım, Hırvatistan'da düzenlenecek 25. Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek üzere hazırlık yapıyor. İl Müdürü Ramazan Demir, sporculara başarılar diledi.

Bilecikli karateciler Hırvatistan'da düzenlenecek 25. Balkan Şampiyonası'nda ter dökecek.

Bilecikli sporcular Elif Azra Yıldırım ve Hasbi Yağız Yıldırım, Hırvatistan'da düzenlenecek 25. Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Milli karateciler Elif Azra Yıldırım ve Hasbi Yağız Yıldırım, Hırvatistan'ın Rijeka kentinde gerçekleşecek 25. Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda mücadele edecek. İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcularımıza milli formayla başarılar diliyoruz. Bilecik olarak gurur duyuyoruz. Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek gençlerimizin başarısı, ilimiz ve milletimiz için büyük bir sevinç kaynağı olacak" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
