Bilecikli Karateciler Hırvatistan'da Balkan Şampiyonası'na Katılıyor

Bilecikli karateciler Hırvatistan'da düzenlenecek 25. Balkan Şampiyonası'nda ter dökecek.

Bilecikli sporcular Elif Azra Yıldırım ve Hasbi Yağız Yıldırım, Hırvatistan'da düzenlenecek 25. Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Milli karateciler Elif Azra Yıldırım ve Hasbi Yağız Yıldırım, Hırvatistan'ın Rijeka kentinde gerçekleşecek 25. Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda mücadele edecek. İl Müdürü Ramazan Demir, "Sporcularımıza milli formayla başarılar diliyoruz. Bilecik olarak gurur duyuyoruz. Ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek gençlerimizin başarısı, ilimiz ve milletimiz için büyük bir sevinç kaynağı olacak" dedi. - BİLECİK