Bilecik yerel haberleri: Bilecik'te Öğretmenlerden Hükümete Çağrı: "Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun İçeriğinin Adına Yakışır Şekilde Zenginleştirilmesi İçin İvedilikle Adım...

Bilecik haberleri: Türk Eğitim-Sen Bilecik Şubesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve bu kanunla getirilen kariyer basamakları sistemini protesto etti. Şube Başkanı Veli Şahan, “Siyasi partilerimize ve milletvekillerimize çağrıda bulunuyor; başta kariyer planlamasının hizmet yılı esasına göre yapılması olmak üzere, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun içeriğinin adına yakışır şekilde zenginleştirilmesi amacı doğrultusunda ivedilikle adım atmaya davet ediyoruz. Sınavla yapılacak bir tasnifin öğretmenlerimizi yeni ve gereksiz bir tartışmanın göbeğinde bırakacağı aşikardır” dedi.

GÖKAY ŞİMŞEK

Türk Eğitim-Sen Bilecik Şubesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve bu kanunla getirilen kariyer basamakları sistemini protesto etti. Şube Başkanı Veli Şahan, "Siyasi partilerimize ve milletvekillerimize çağrıda bulunuyor; başta kariyer planlamasının hizmet yılı esasına göre yapılması olmak üzere, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun içeriğinin adına yakışır şekilde zenginleştirilmesi amacı doğrultusunda ivedilikle adım atmaya davet ediyoruz. Sınavla yapılacak bir tasnifin öğretmenlerimizi yeni ve gereksiz bir tartışmanın göbeğinde bırakacağı aşikardır" dedi.

Türk Eğitim-Sen Bilecik Şubesi üyeleri, bugün Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve bu kanunla getirilen kariyer basamakları sistemine yönelik tepkilerini dile getirdi. Türk Eğitim-Sen Bilecik Şubesi Başkanı Veli Şahan, burada yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

"Hepimizin malumu olduğu gibi, Öğretmenlik Meslek Kanunu 14 Şubat'ta kanunlaşarak yürürlüğe girmiş ve 12 Mayıs'ta yönetmeliklerinin ilanı ile birlikte birçok sorunu ortaya çıkaran bir süreç başlamıştır. Türk Eğitim-Sen'in yıllardan beri karşı çıktığı 'sınavla kariyer' uygulaması yeniden karşımıza çıkmış, tecrübelerimiz ve önerilerimiz göz ardı edilmiştir.

"KIDEME DAYALI BİR SİSTEMİN OLUŞTURULMASINI DEFALARCA DİLE GETİRMİŞ BİR SENDİKAYIZ"

Bizler, Türk Eğitim-Sen olarak, 2005 yılından beri kariyer basamaklarında düzenleme yapılmasını, kıdeme dayalı bir sistemin oluşturulmasını defalarca dile getirmiş bir sendikayız. Türk Eğitim-Sen olarak, yeni yasama yılında Meclis'te, siyasi partilerimize ve milletvekillerimize çağrıda bulunuyor; başta kariyer planlamasının hizmet yılı esasına göre yapılması olmak üzere, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun içeriğinin adına yakışır şekilde zenginleştirilmesi amacı doğrultusunda ivedilikle adım atmaya davet ediyoruz. Sınavla yapılacak bir tasnifin öğretmenlerimizi yeni ve gereksiz bir tartışmanın göbeğinde bırakacağı aşikardır. Son yıllarda zaten yıpratılmış olan mesleki saygınlığımızın bu vesileyle farklı bir süreçte tartışma konusu yapılmasını asla kabul etmiyoruz.

"DAHA VERİMLİ BİR EĞİTİM HİZMETİ SUNULMASINA ZEMİN SAĞLAYACAKTIR"

Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerimizin muhatap olduğu mevzuat ve süreçleri muhtevasında toplamalıdır. İçeriği zenginleştirilmiş bir Öğretmenlik Meslek Kanunu hem meslektaşlarımızın yaşadığı problemleri sonlandıracak, dolayısıyla daha verimli bir eğitim hizmeti sunulmasına zemin sağlayacaktır."