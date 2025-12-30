Bilecik, Yenilikçi Modeller Yarışması'nda Türkiye birincisi oldu

Bilecik, Yenilikçi Modeller Yarışması'nda Türkiye birincisi olarak ödül aldı.

EPALE Projesi kapsamında 'Öğrenme alanlarının dönüşümü yoluyla hayat boyu öğrenme' temasıyla düzenlenen Yenilikçi Modeller Yarışması'nda, 270 başvuru arasından Bilecik birincilik ödülüne layık görüldü. Yapay zeka uygulamalarıyla geleceğin öğrenme ortamlarını tasarlamayı hedefleyen ve bu yaklaşımları hayat boyu öğrenme politikalarıyla ilişkilendirerek 'Geleceğin hayat boyu öğrenme merkezi' vizyonuna dönüştüren proje; yenilikçilik, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık kriterleri doğrultusunda değerlendirildi. Yarışmada birinciliği Bilecik Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi elde ederken, Tokat Almus Halk Eğitimi Merkezi ikinci, Şanlıurfa Halfeti Halk Eğitimi Merkezi ise üçüncü oldu.Elde edilen başarıyla Bilecik'in hayat boyu öğrenme alanındaki yenilikçi yaklaşımı bir kez daha tescillenmiş oldu.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "270 başvuru arasından Türkiye birinciliğine layık görülmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Yapay zeka destekli öğrenme ortamlarını, hayat boyu öğrenme vizyonumuzla buluşturan bu çalışmada emeği geçen başta projenin mimarı Hakan Yandım olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımıza ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Hayat boyu öğrenme alanında yenilikçi ve sürdürülebilir modeller üretmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK