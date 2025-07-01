Bilecik Valisi Yangın Mağdurlarını Ziyaret Etti, 30 Milyon TL Acil Yardım Gönderildi

Bilecik Valisi Yangın Mağdurlarını Ziyaret Etti, 30 Milyon TL Acil Yardım Gönderildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, orman yangınlarından etkilenen Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde incelemelerde bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen 30 milyon liralık acil yardım ödeneği ile sahadaki çalışmaların aralıksız süreceğini belirtti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yangından etkilenen vatandaşlarla bir araya gelerek, "İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen 30 milyon liralık acil yardım ödeneğiyle sahadaki çalışmaların aralıksız sürecek" dedi.

Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarının ardından bölgede incelemelerde bulunan Bilecik Valisi Sayın Faik Oktay Sözer, yangından etkilenen köyleri ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerinde geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Sözer, vatandaşların ihtiyaçlarını ve taleplerini dinleyerek sürecin yakından takip edildiğini belirtti. Devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu vurgulayan Vali Faik Oktay Sözer'i barınma ve taşınma destekleri, konteyner kurulumları ile tarımsal zarar tespit çalışmalarının hızlı ve koordineli bir şekilde yürütüldüğünü ifade etti.

"Devletimiz ilk andan itibaren vatandaşının yanındadır. Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız" diyen Vali Sözer, İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen 30 milyon TL'lik acil yardım ödeneğiyle sahadaki çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydetti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! 6 kişi için gözaltı kararı

Leman'da Hz. Muhammed'e yönelik çirkin karikatür! Soruşturma açıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yapay zekayla vurgun yapan çeteler Abdullah Gül'ü de isyan ettirdi

Abdullah Gül'ü isyan ettiren çete! Çareyi savcılığa başvurmakta buldu
Inter'de Hakan krizi! Takım arkadaşı esip gürleyince başkan resti çekti

Takım arkadaşı esip gürleyince başkan resti çekti
Padişah gibi! Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a yapılan özel hizmetler yok artık dedirtti

Tatilini Bodrum'da yapan Salah'a sunulan özel hizmetlere bakın
İşte otomobilin içinde can veren 4 gencin son anları

İşte otomobilde can veren 4 gencin son anları
30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan'ın annesinden yürek yakan paylaşım

Gelinlik giydiği fotoğrafı ilk kez paylaştı! Yazdığı not yürek yaktı
Borsa İstanbul 10 bin puanı aştı

Borsa İstanbul'da 3 ay sonra bir ilk
Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?

Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.