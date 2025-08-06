Bilecik Valisi Sözer, Yeni Tarım İl Müdürü Ayvalık'ı Kabul Etti

Bilecik Valisi Sözer, Yeni Tarım İl Müdürü Ayvalık'ı Kabul Etti
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevine atanan Çetin Ayvalık'ı makamında kabul etti. Vali Sözer, tarım ve hayvancılık potansiyeline dikkat çekerek, üreticilerin desteklenmesi ve kırsal kalkınma projelerinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevine atanan Çetin Ayvalık'ı makamında kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Vali Sözer, İl Müdürü Ayvalık'a yeni görevinde başarılar dileyerek, Bilecik'in tarım ve hayvancılık potansiyeline dikkat çekti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün, ilin kalkınmasında önemli bir rol üstlendiğini belirten Vali Sözer, üreticilerin desteklenmesi ve kırsal kalkınma projelerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Yeni görevine başlayan İl Müdürü Ayvalık ise Vali Sözer'e nazik kabulünden dolayı teşekkür ederek, Bilecik tarımının daha da gelişmesi için özveriyle çalışacaklarını ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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