Vali Sözer, Ciciler Köyü'nde incelemelerde bulundu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Ciciler Köyü'nde incelemelerde bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, geçtiğimiz yıl yaşanan orman yangınlarından etkilenen bölgede yürütülen iyileştirme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, yeniden ağaçlandırma çalışmaları, tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik adımlar ve sulama altyapısına ilişkin planlamalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Program çerçevesinde köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Sözer, köy sakinleriyle sohbet ederek talep ve görüşlerini dinledi. Programa Vali Faik Oktay Sözer'in yanı sıra Bilecik İl Tarım Müdürü Çetin Ayvalık, Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç, Bilecik İl Özel İdare Genel Sekreteri Seda Bayrakçı'da eşlik etti.

Vali Faik Oktay Sözer ise yaptığı değerlendirmede, "Devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte, yangından etkilenen bölgelerimizin yeniden ihyası ve vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artırılması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK

