Bilecik Valisi Sözer, Esnaf ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve Kafeler Sokağı'ndaki düzenlemeleri yerinde inceledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, çarşı merkezinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti.

Esnafla sohbet eden, vatandaşların taleplerini dinleyen Vali Sözer, Bileciklilerle yakından ilgilendi. Araç trafiğine kapatılan Kafeler Sokağı'nda da incelemelerde bulunan Vali Sözer, sokakta yapılan düzenlemeleri yerinde değerlendirdi. Sözer, "Hemşerilerimizle aynı muhabbeti paylaşmak, dertleriyle dertlenmek bizlere güç veriyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
