Vali Sözer'den sokak sağlıklaştırma çalışmalarına inceleme

Vali Sözer'den sokak sağlıklaştırma çalışmalarına inceleme
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Edebali Havzası Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen sokak sağlıklaştırma çalışmalarını yerinde inceledi. Yapı cephelerinin geleneksel Türk mimarisine uygun şekilde yenileneceği çalışmalarla bölgenin tarihi dokusunun öne çıkarılması hedefleniyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, sokak sağlıklaştırma çalışmalarını yerinde inceledi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Edebali Havzası Projesi çerçevesinde ilk etabı tamamlanan Sokak Sağlıklaştırma çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Şeyh Edebali Külliyesi'ne inişi sağlayan Refik Aslan Öztürk Caddesi üzerinde yürütülen çalışmalar kapsamında, yapı cepheleri geleneksel Türk mimarisine uygun şekilde yenilenirken, bölgenin tarihi dokusunun ön plana çıkarılması hedefleniyor. İncelemeler sırasında vatandaşlarla da bir araya gelen Vali Sözer, yürütülen çalışmaların Edebali Havzası'nın estetik görünümüne ve tarihi kimliğine önemli katkı sağlayacağını ifade etti. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgenin hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için daha cazip hale gelmesi amaçlanıyor.

Vali Sözer, çalışmaların Bilecik'in tarihine ve kültürel mirasına değer kattığını vurgulayarak, "Edebali Havzası, şehrimizin en önemli tarihi ve manevi merkezlerinden biri. Burada yürütülen sokak sağlıklaştırma çalışmalarıyla hem tarihi dokuyu koruyor hem de gelecek nesillere daha estetik bir çevre bırakıyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
