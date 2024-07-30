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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu

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Vali Şefik Aygöl ve Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Komutanlığı'nda yapımına devam eden 'Güvenli ve Defansif Sürüş Teknikleri Parkuru' ve 'Bütünleşik Simülasyon Sistemleri' alanlarında incelemelerde bulundu. Birçok jandarma eğitimin sağlandığı alanda yeni yapılan çalışmalar ile imkanlar daha da geliştirildi. Vali Aygöl, yapılan çalışmalarının ardından test sürüşlerini izledi.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Komutanlığı'nda incelemelerde bulundu.

Vali Şefik Aygöl ve Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Komutanlığı'nda yapımına devam eden 'Güvenli ve Defansif Sürüş Teknikleri Parkuru' ve 'Bütünleşik Simülasyon Sistemleri' alanlarında incelemelerde bulundu. Birçok jandarma eğitimin sağlandığı alanda yeni yapılan çalışmalar ile imkanlar daha da geliştirildi.

Vali Aygöl, yapılan çalışmalarının ardından test sürüşlerini izledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ömer Faruk Tuncer Şefik Aygöl Jandarma Bilecik Söğüt Güvenlik Yerel Politika Güncel Haberler

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