Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Öğrencilerle Kitap Okudu

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yenipazar ilçesinde bulunan Atatürk Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle kitap okudu.

Bil-En Programı kapsamında gerçekleştirilen ziyarette, Vali Aygöl, Bilecik genelindeki tüm okullarda düzenli olarak uygulanan 'Her gün 20 dakika kitap okuma' etkinliğine katılarak öğrencilerle birlikte kitap okudu. Program dahilinde Zeka sınıfını da ziyaret eden Aygöl, burada öğrencilerin çalışmalarını yerinde inceleyerek bilgi aldı. Ziyaretin devamında öğretmenler, okul aile birliği temsilcisi ve mahalle muhtarıyla bir araya gelen Vali Aygöl, eğitimle ilgili görüş alışverişinde bulundu. Toplantıda, okulların ihtiyaçları değerlendirildi ve eğitim kalitesini artırmaya yönelik öneriler ele alındı.

Eğitimin toplumun temel yapı taşı olduğunu vurgulayan Aygöl, öğrencilere başarılar dileyerek, eğitim süreçlerinin verimli şekilde ilerlemesi için yerel yönetim olarak destek vermeye devam edeceklerini belirtti. - BİLECİK