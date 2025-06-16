Bilecik Valisi, Sarıdayı Köyü Yolundaki Asfalt Çalışmalarını İnceledi

Bilecik Valisi, Sarıdayı Köyü Yolundaki Asfalt Çalışmalarını İnceledi
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Sarıdayı Köyü yolunda yürütülen sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Sözer, vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi ve ulaştırma altyapısının güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Pazaryeri ilçesine bağlı Sarıdayı Köyü yolunda yürütülen sıcak asfalt serim çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Sözer, köy ziyaretinde hem çalışmaları denetledi hem de vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Vali Sözer, ulaştırma altyapısının güçlendirilmesinin, yaşam kalitesinin artırılması adına büyük önem taşıdığını vurguladı. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Vali Sözer, vatandaşların daha güvenli ve konforlu bir ulaşım hizmetine kavuşması için il genelinde yol yapım ve iyileştirme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Gerçekleştirilen asfalt serimiyle Sarıdayı Köyü yolunun daha modern ve kullanışlı hale geldiğini ifade eden Vali Sözer, çalışmaların köy halkına hayırlı olmasını temenni etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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