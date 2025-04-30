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Bilecik Valisi'nden Çevreci Murat Yardımcı'ya Teşekkür Belgesi

Bilecik Valisi'nden Çevreci Murat Yardımcı'ya Teşekkür Belgesi
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Abbaslık mevkiinde çöpleri toplayarak çevre bilincine örnek teşkil eden Murat Yardımcı'ya teşekkür belgesi takdim etti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, her gün aracıyla gittiği Abbaslık mevkiinde çöpleri toplayan Murat Yardımcı'ya teşekkür belgesi takdim etti.

Bilecik ikamet eden çevreci, her gün yüzlerce aracın manzara seyretmek için çıktığı Abbaslık mevkiinde alkollü şahısların attıkları şişe, kutu ve plastik atıkları topluyordu. Bu güzel davranışının İHA tarafından 'Abbaslık mevkiinde günde onlarca çöp çıkıyor' başlıklı haberin ardından Bilecik Valisi Şefik Aygöl duyarsız kalmadı. Vali Aygöl, çevreci Murat Yardımcı'yı makamına davet ederek, teşekkür belgesi takdim etti.

Aygöl, "Şehrimizin değişik köşelerindeki çöpleri toplayıp örnek davranışlarda bulunan Murat Yardımcı'yı kabul ederek teşekkür belgesi takdim ettim. Kendisine bu duyarlı davranıştan dolayı tebrik ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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