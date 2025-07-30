Bilecik Valisi Muhtarlarla Toplantı Düzenledi

Bilecik Valisi Muhtarlarla Toplantı Düzenledi
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Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bozüyük'te mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelerek sorunları dinledi ve çözüm yollarını tartıştı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, mahalle ve köy muhtarlarının sorunlarını dinledi.

Bozüyük'te düzenlenen toplantıya ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katılım sağladı. Toplantıda muhtarların talep, öneri ve sorunları tek tek dinlenirken, çözüm yolları üzerinde karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Mahalle ve köylerde yaşanan sorunların yerinden tespit edilerek hızlıca çözüme kavuşturulması amacıyla düzenlenen toplantının verimli geçtiği belirtildi.

Vali Sözer, muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi gördüğüne dikkat çekerek, "Yerelden gelen taleplerin en sağlıklı şekilde değerlendirilmesi, kamu hizmetlerinin etkinliği açısından büyük önem taşıyor" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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