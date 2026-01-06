Haberler

Vali Sözer, 'Kariyerim Mülkiye' etkinliğinde üniversite öğrencilerle buluştu

Vali Sözer, 'Kariyerim Mülkiye' etkinliğinde üniversite öğrencilerle buluştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde düzenlenen 'Kariyerim Mülkiye' etkinliğinde Vali Faik Oktay Sözer, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileriyle bir araya gelerek mülki idare amirliği mesleği hakkında deneyimlerini paylaştı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Kariyerim Mülkiye' etkinliğine katıldı.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileriyle bir araya gelen Vali Sözer, mülki idare amirliği mesleğine uzanan kariyer yolculuğunu, kamu yönetimi alanındaki mesleki tecrübelerini ve görev süresi boyunca edindiği deneyimleri öğrencilerle paylaştı. Program, öğrencilerin soruları ve Vali Sözer'in değerlendirmeleriyle karşılıklı etkileşim içerisinde gerçekleştirildi. Gençlerin kariyer planlamalarına yönelik sorularını içtenlikle yanıtlayan Vali Sözer, kamu hizmetinde sorumluluk bilinci, sahadaki deneyimler ve mesleki tecrübenin önemi üzerinde durdu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, mülki idare amirliği mesleğine ilişkin merak edilen pek çok konu ele alındı.

Programın ardından Vali Faik Oktay Sözer, üniversite yemekhanesinde öğrencilerle birlikte öğle yemeği yiyerek gençlerle bir araya geldi. Öğrencilerle aynı sofrayı paylaşan Vali Sözer, gençlerin eğitim hayatlarına ve gelecek hedeflerine ilişkin görüşlerini dinledi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Listede kimler yok ki! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimler hayli dikkat çekici

Kabus gibi! Maduro ile aynı cezaevinde kalan isimlere bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi şok sakatlık

Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi şok sakatlık
Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...

Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi

Maduro'ya mahkemede beklemedik tepki! Yukarı bakıp tek cümle söyledi
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon
Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası

Süper Kupa'da finale çıkan Galatasaray'dan Ederson bombası