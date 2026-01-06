Vali Sözer, 'Kariyerim Mülkiye' etkinliğinde üniversite öğrencilerle buluştu

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Kariyerim Mülkiye' etkinliğine katıldı.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencileriyle bir araya gelen Vali Sözer, mülki idare amirliği mesleğine uzanan kariyer yolculuğunu, kamu yönetimi alanındaki mesleki tecrübelerini ve görev süresi boyunca edindiği deneyimleri öğrencilerle paylaştı. Program, öğrencilerin soruları ve Vali Sözer'in değerlendirmeleriyle karşılıklı etkileşim içerisinde gerçekleştirildi. Gençlerin kariyer planlamalarına yönelik sorularını içtenlikle yanıtlayan Vali Sözer, kamu hizmetinde sorumluluk bilinci, sahadaki deneyimler ve mesleki tecrübenin önemi üzerinde durdu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, mülki idare amirliği mesleğine ilişkin merak edilen pek çok konu ele alındı.

Programın ardından Vali Faik Oktay Sözer, üniversite yemekhanesinde öğrencilerle birlikte öğle yemeği yiyerek gençlerle bir araya geldi. Öğrencilerle aynı sofrayı paylaşan Vali Sözer, gençlerin eğitim hayatlarına ve gelecek hedeflerine ilişkin görüşlerini dinledi. - BİLECİK