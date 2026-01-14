Haberler

Vali Sözer'den muhtara geçmiş olsun ziyareti

Vali Sözer'den muhtara geçmiş olsun ziyareti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, hastanede tedavi gören İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı İlhami Çınar'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, hastanede tedavi gören İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı ve Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar'ı ziyaret etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı ve Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar'ı ziyaret etti. Vali Sözer, Çınar'ın sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette muhtar İlhami Çınar ve ailesiyle yakından ilgilenen Vali Sözer, geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar temennisinde bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Muhtarımız İlhami Çınar'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
ABD'den İran'a müdahale sinyali gibi hamle! Adresler içinde Türkiye de var

ABD operasyon için ilk sinyali verdi! Listede Türkiye de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şikayet üzerine şikayet geldi, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı

Fenomen polis resmen akıllanmıyor! Bu açılan kaçıncı soruşturma?
Tozlu garajdan efsane çıktı! 30 yıldır yatan aracın son halini görmeniz lazım

30 yıldır yatan aracın son halini görmeniz lazım
Trump Biden'ın taklidini yaptı, görüntü büyük tartışma yarattı

Yapay zeka sanılan video gerçek çıktı! İzleyenler utandı, o utanmadı
Usta sanatçı Zihni Göktay'dan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar

Usta sanatçıdan üzen haber! Yaralı halde bir de sahneye çıkardılar
Şikayet üzerine şikayet geldi, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı

Fenomen polis resmen akıllanmıyor! Bu açılan kaçıncı soruşturma?
Osayi-Samuel'den duygulandıran Fenerbahçe yanıtı

Sorulan soruya verdiği yanıt Fener taraftarını ağlatacak cinsten
Hollywood yıldızından çarpıcı itiraf: Evde sürekli Türk dizisi izleniyor

Dünyaca ünlü oyuncudan Türk dizisi itirafı