Vali Sözer'den muhtara geçmiş olsun ziyareti

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı ve Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar'ı ziyaret etti. Vali Sözer, Çınar'ın sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyarette muhtar İlhami Çınar ve ailesiyle yakından ilgilenen Vali Sözer, geçmiş olsun dileklerini ileterek acil şifalar temennisinde bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Muhtarımız İlhami Çınar'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" dedi. - BİLECİK