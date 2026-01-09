Haberler

Vali Sözer Gölpazarı Halk Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı Halk Eğitim Merkezi'nde yapılan eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı ve kursiyerlerle bir araya geldi. 2025 yılı içerisinde toplam 88 kursun açılacağı bildirildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Gölpazarı Halk Eğitim Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde Gölpazarı Halk Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek merkezde yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret kapsamında sınıfları gezen Vali Sözer, açılan kurslara katılan kursiyerlerle bir araya gelerek sohbet etti. Yetkililer tarafından Vali Sözer'e, 2025 yılı içerisinde merkez bünyesinde 88 kurs açıldığı ve bu kurslar aracılığıyla 2 bin 561 vatandaşa eğitim hizmeti sunulduğu aktarıldı. Kursların mesleki eğitim, okuma-yazma ve genel yetenek alanlarında geniş bir yelpazeye sahip olduğu kaydedildi.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Halk Eğitim Merkezlerimiz, hayat boyu öğrenmenin en önemli adreslerinden biridir. Her yaştan vatandaşımıza dokunan bu çalışmalar, hem bireysel gelişime hem de toplumsal kalkınmaya önemli katkılar sunuyor. Emeği geçen idarecilere, usta öğreticilere ve kursiyerlere teşekkür ederim. Çalışmalarında başarılar dilerim" dedi. - BİLECİK

