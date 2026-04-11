Vali Sözer öğrencilerle bir araya geldi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bahçelievler Anaokulu'nda öğrenciler ile bir araya geldi.

Program kapsamında sınıfları gezerek eğitim-öğretim faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Vali Sözer, öğrencilerle yakından ilgilenerek, onların neşesine ortak oldu. Eğitim ortamlarını yerinde inceleyen Sözer, öğretmenlerle de sohbet ederek, yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu ve görevlerinde kolaylıklar diledi. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Eğitim camiamıza çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı