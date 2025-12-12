Vali Sözer, Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısına katıldı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısına katıldı

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Yalova Valiliği'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısına katıldı. Toplantıya; Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman, Kütahya Valisi Musa Işın, Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Yalova Vali Yardımcısı Osman Sarı ve Bursa İl Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan da katılım sağladı. Toplantıda; düzensiz göçle mücadelede mevcut durum, alınan ve alınması planlanan tedbirler, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirecek iş birliği alanları ve bölgesel yol haritaları ele alındı.

Vali Faik Oktay Sözer, düzensiz göçle mücadelenin güçlü koordinasyon ve kararlı iş birliği gerektirdiğini vurgulayarak çalışmaların etkin şekilde sürdürüleceğini ifade etti. - BİLECİK