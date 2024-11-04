Bilecik Valisi Aygöl, Yenipazar Kaymakam Vekili Serkan Kaya'yı Ağırladı

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Yenipazar Kaymakam Vekili olarak göreve yeni başlayan Serkan Kaya'yı makamında ağırladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesiyle Yenipazar Kaymakamı Rümeysa Sena Kurt 'un Erzincan'a Vali Yardımcısı olarak atanmasının ardından Yenipazar'ın yeni Kaymakam Vekili Serkan Kaya oldu. Kaya ilk ziyaretini Vali Aygöl'e yaptı. Aygöl'ün görevinde başarılar dilediğini Kaya, "Valimizin güzel dilekleri için ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK