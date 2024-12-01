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Bilecik Valisi Aygöl, Yeni Kaymakamlara Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu

Bilecik Valisi Aygöl, Yeni Kaymakamlara Hayırlı Olsun Ziyaretinde Bulundu
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yeni atanan kaymakamları makamlarında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti ve kent hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentte yeni göreve başlayan kaymakamların makamlarına giderek hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, yeni göreve başlayan kaymakamları tek tek makamlarına giderek hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. İlk olarak İnhisar Kaymakamı İrem Ayşegül Çetin'i ziyaret eden Vali Aygören, devamında Yenipazar Kaymakamı Serkan Kaya'yı ve Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç'ı ziyaret etti.

Vali Aygöl, gerçekleştirdiği ziyaretlerde kaymakamları daha yakından tanıma fırsatı bulurken onlarla kent hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Daha sonrasında Vali Aygöl, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) müdürü olarak göreve başlayan Ercüment Diyar'a hayırlı olsun ziyaret gerçekleştirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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