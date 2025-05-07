Bahçeli 99 gün sonra TBMM'de

Bahçeli 99 gün sonra Meclis'te! Sırrı Süreyya Önder'e böyle veda etti
Hindistan-Pakistan arasındaki savaşa ilişkin Türkiye'den endişelendiren açıklama

Hindistan-Pakistan savaşı için Türkiye'den endişelendiren açıklama
Hindistan Pakistan'ı füzelerle vurdu, ölü sayısı 26'ya yükseldi

Hindistan-Pakistan savaşı resmen başladı! Bilanço her saat artıyor
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti

Bilecik Valisi Aygöl, Orman Yangınları Koordinasyon Toplantısına Katıldı

Bilecik Valisi Aygöl, Orman Yangınları Koordinasyon Toplantısına Katıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başkanlığında düzenlenen toplantıda, Bilecik'in orman envanterini değerlendirerek yangın hazırlıklarını ele aldı. Yangınlara karşı güçlü koordinasyon ve yapılan yatırımlarla orman varlığının korunmasının önemine vurgu yapıldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı başkanlığında Ankara'da düzenlenen Orman Yangınları Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda, 2024 yılı yangın verileri analiz edilerek, 2025 yangın sezonuna yönelik hazırlık çalışmaları ele alındı. Alınan tedbirlerin yanı sıra kurumlar arası koordinasyon süreci değerlendirildi. Toplantı sırasında söz hakkı alan Bilecik Valisi Aygöl, Bilecik'in orman envanterinde Türkiye genelinde 9. sırada yer aldığı, toplam alanının yüzde 57'sinin ormanlık olduğu vurguladı.

Aygöl, Bilecik'te orman yangınlarına karşı güçlü bir koordinasyon sağlanarak hızlı müdahale stratejileri oluşturulduğu, bunun yanında milyonlarca fidan dikimiyle orman varlığının korunup artırıldığı ifade edildi. Ayrıca, Bilecik'e kazandırılan yangın söndürme helikopterinin, yangınlara erken müdahale imkanı sağlayacağı ve bölgedeki orman ekosisteminin korunmasında kritik bir rol oynayacağı belirtti.

Toplantıda alınan kararlarla orman yangınlarıyla mücadelede daha etkin ve koordineli bir süreç yürütülmesi hedefleniyor. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6,2'lik İstanbul depreminin raporu: Fayın büyük kısmı yerinde duruyor

İstanbulluların uykuları kaçacak! 6,2'lik deprem raporu endişe verici
Derya Uluğ'un uzlaşma kararını hiçe sayan saplantılı hayranı tutuklandı

Sahnede zor anlar yaşatmıştı! Saplantılı hayran hakkında karar
Eski sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç

Sevgilisiyle barışmak için gittiği apartta duşa girdi, sonrası korkunç
Kaya Çilingiroğlu 10 bin TL'ye oturduğu evi boşalmak için adeta servet istedi

Etiler'deki ev krizi büyüdü! Tahliye için adeta bir servet istedi
Hülya Avşar'ın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı

Hülya'nın bebekleri için beşik isteyen kişiye cevabı tartışma yarattı
Yer: İstanbul! Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...

Fuhuş pazarlığı için bekleyen kadına önce fiyat sordular sonra...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.