Bilecik Valisi Aygöl, Gazi Bülent Aydın'ı Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 2024 yılında hain terör örgütünün saldırısı sonucu yaralanarak gazi olan Bülent Aydın'ı Bozüyük'teki evinde ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Aygöl, kahraman gazinin sağlık durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sırasında Aydın'ın kıymetli ailesiyle de bir araya gelen Vali Aygöl, devletin her zaman gazilerin ve ailelerinin yanında olduğunu vurguladı. Aygöl, "Gazilerimiz, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını ortaya koyan kahramanlarımızdır. Onların fedakarlıkları asla unutulmayacaktır" dedi. - BİLECİK