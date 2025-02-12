Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı

Dün Avrupa bugün Anadolu! Eğitime ara verilen İstanbul için yeni uyarı
Trump ile görüşen Kral Abdullah'ın garip mimikleri dikkatlerden kaçmadı

Trump için sarf ettiği cümle de mimikleri de görüşmeye damga vurdu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası

Erdoğan'ın başdanışmanından gündem yaratacak Mansur Yavaş iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Malezya Başbakanı'ndan Togg içerisinde güldüren diyaloglar

Togg içerisindeki diyaloglar efsane

Bilecik Valisi Aygöl, Gazi Bülent Aydın'ı Ziyaret Etti

Bilecik Valisi Aygöl, Gazi Bülent Aydın'ı Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, terör saldırısı sonucu gazi olan Bülent Aydın'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve gazilerin önemini vurguladı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 2024 yılında hain terör örgütünün saldırısı sonucu yaralanarak gazi olan Bülent Aydın'ı Bozüyük'teki evinde ziyaret gerçekleştirdi.

Vali Aygöl, kahraman gazinin sağlık durumu hakkında bilgi alarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret sırasında Aydın'ın kıymetli ailesiyle de bir araya gelen Vali Aygöl, devletin her zaman gazilerin ve ailelerinin yanında olduğunu vurguladı. Aygöl, "Gazilerimiz, vatanımızın bağımsızlığı ve milletimizin huzuru için canlarını ortaya koyan kahramanlarımızdır. Onların fedakarlıkları asla unutulmayacaktır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Altın fiyatlarında endişeler artıyor
img

Musk'tan Trump'a kritik uyarı: Bunu yapmazsan ülke iflas edecek
img

En çok şikayet edilen 3 bakanlık belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl sonra gittiği evde üvey annesinin kemiklerini buldu

3 yıl sonra kapıyı açan ekipler kemikleriyle karşılaştı
Eylem Tok ve oğlunun iade kararı sonrası baba Özer Aci konuştu! İlk işi bu olacak

ABD'nin kararına acılı babadan ilk yorum! Sınırda karşılayacak
'Cinsel organımı keserim' demişti! Herkes Sergio Agüero'yu konuşuyor

"Yenerlerse cinsel organımı keserim" demişti! Korktuğu başına geldi
Kızını boğarak öldüren cani babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün

Kızını öldüren babanın ilk işi bu olmuş: Anne beni niye öldürdün
Olaylı maçın Danimarkalı VAR hakemi hakkında karar çıktı

Olaylı maçın Danimarkalı VAR'ı hakkında karar çıktı
Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor tarihinde bir ilk! Adaya yiyecek gömen o ismi açıkladı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.