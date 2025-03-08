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Bilecik Valisi Aygöl, Emniyet Personeliyle İftar Programında Bir Araya Geldi

Bilecik Valisi Aygöl, Emniyet Personeliyle İftar Programında Bir Araya Geldi
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, iftar programında Bilecik Emniyet Müdürlüğü personeliyle bir araya gelerek, güvenlik güçlerinin halkın huzuru için gösterdiği özveriyi takdir etti.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, polisevinde düzenlenen iftar programında Bilecik Emniyet Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Programda güvenlik güçleriyle samimi bir atmosferde sohbet eden Aygöl, emniyet teşkilatının halkın huzur ve güvenliği için gösterdiği özverili çalışmaları takdir etti. Vali Aygöl, "Sizlerin fedakarlıkları sayesinde Bilecik, güvenli ve huzurlu bir kent olmaya devam ediyor" dedi.

İftar programı, yapılan duaların ardından sona erdi. Vali Aygöl, program sonunda emniyet müdürlüğü personeliyle hatıra fotoğrafı çektirdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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