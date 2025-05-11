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Bilecik Valisi Aygöl, Açık Kapı Uygulamasıyla Vatandaşların Taleplerini Dinledi

Bilecik Valisi Aygöl, Açık Kapı Uygulamasıyla Vatandaşların Taleplerini Dinledi
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Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Açık Kapı uygulaması kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinleyip devletin hizmetlerini geliştirmek için geri bildirim aldı.

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, 'Açık Kapı' uygulaması çerçevesinde vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Valilik binasında gerçekleşen görüşmelerde Vali Aygöl, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak iletilen konuları titizlikle değerlendirdi. Devletin kapılarının her zaman millete açık olduğunu vurgulayan Vali Aygöl, Açık Kapı uygulamasının kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştırdığını ve vatandaş-devlet ilişkisini güçlendirdiğini belirtti.

Vatandaş memnuniyetini ön planda tuttuklarını ifade eden Vali Aygöl, "Açık Kapı, milletin kapısıdır. Vatandaşlarımızın taleplerini doğrudan dinlemek bizim için çok kıymetli. Her başvuru, kamu hizmetlerini geliştirmemiz açısından önemli bir rehber niteliğinde" dedi.

Vali Aygöl, bu tür buluşmaların devam edeceğini ve vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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