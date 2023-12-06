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Bilecik Valiliği, Karasu Köprüsü ve Söğüt Kavşağı Yolunu Trafiğe Kapatıyor

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Bilecik Valiliği, Karasu Köprüsü ve Söğüt Kavşağı yolunu çalışmalardan dolayı bir süre trafiğe kapatıldığını duyurdu. Kayıboyu Mahallesi (Aşağıköy) Söğüt Yolu Caddesi üzerinde yapılacak doğalgaz altyapı çalışmaları nedeniyle Karasu Köprüsü - Söğüt Kavşağı arasında mevcut trafik çift yönlü olarak kapatılacak.

Bilecik Valiliği, Karasu Köprüsü ve Söğüt Kavşağı yolunu çalışmalardan dolayı bir süre trafiğe kapatıldığı duyurdu.

Bilecik Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Bugün ve Perşembe günü olmak üzere Kayıboyu Mahallesi (Aşağıköy) Söğüt Yolu Caddesi üzerinde doğalgaz altyapı çalışmaları yapılacağından Karasu Köprüsü - Söğüt Kavşağı arasında mevcut trafik çift yönlü olarak kapatılacağını belirtti. Vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bilecik Valiliği Söğüt Trafik Yerel Yaşam Güncel Haberler

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