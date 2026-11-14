Bilecik Valiliği 2026/4 sayılı Genel Emir'le hurda ve atıl araçları toplatacak

Bilecik Valiliği tarafından yayımlanan 2026/4 sayılı Genel Emir ile hurda ve terk edilmiş araçlar toplatılacak.

Bilecik Valiliği tarafından yayımlanan 'Emre Aykırı Davranış (Hurda/Atıl Araçların Toplatılması)' konulu Genel Emir'de, şehir merkezinde ve ilçelerde terk edilmiş araçların trafik güvenliğini, kamu düzenini ve çevre sağlığını olumsuz etkilediğine dikkat çekildi. Genel Emir'de, cadde, sokak, meydan, park gibi kamuya açık alanlarda veya özel mülkiyete ait yerlerde uzun süredir bırakılan, kullanılmaz hale gelen, hurda, atıl, buluntu ve hasarlı araçların görüntü kirliliğine neden olduğu, ayrıca yangın, patlama ve çevre kirliliği gibi riskler oluşturduğu belirtildi.

Araçlar belirlenen merkezlere götürülecek

Alınan karar kapsamında, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli tespit ve denetimler gerçekleştirilecek. Terk edilmiş ve kullanılmaz durumdaki araçlar bulundukları alanlardan kaldırılarak belirlenen otopark ve muhafaza merkezlerine götürülecek. Araç sahiplerine yapılacak tebligat ve araçların teslim alınmasına ilişkin işlemler, Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre yürütülecek.

Kurallara uymayanlara idari para cezası

Genel Emir'de, alınan kararlara ve belirlenen tedbirlere aykırı hareket edenler hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında idari yaptırım uygulanabileceği bildirildi. Bilecik Valiliği, kamu düzeninin, trafik güvenliğinin ve çevre sağlığının korunması amacıyla ilgili kurumlar arasında koordinasyon sağlanarak denetim faaliyetlerinin yürütülmesini karara bağladı. Yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe giren Genel Emir'in, kent genelinde görüntü kirliliğinin önlenmesi ve kullanılmayan araçlardan kaynaklanabilecek risklerin ortadan kaldırılmasını amaçladığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı