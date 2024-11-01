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Bilecik Üniversitesi'nde Mobil Uygulama Geliştirme Eğitimi Düzenlendi

Bilecik Üniversitesi'nde Mobil Uygulama Geliştirme Eğitimi Düzenlendi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi, Endüstri Mühendisi Berkay Aydemir'in eğitmenliğinde 'Mobil Uygulama Geliştirme ve Kodlama' eğitimi düzenledi. Öğrenciler, uygulamalı eğitimle yazılım alanında önemli tecrübeler kazandı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Kariyer Merkezi koordinatörlüğünde Endüstri Mühendisi Berkay Aydemir'in eğitimcisi olduğu 'Mobil Uygulama Geliştirme ve Kodlama' eğitimi düzenlendi.

Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Laboratuvarında gerçekleşen uygulamalı eğitime katılan bilgisayar teknolojileri bölümü öğrencileri, yazılım alanında önemli tecrübe edindi. Bulut tabanlı uygulama geliştirme platformu olan (Clomosy) ile nesne yönelimli programlama tarafında mobil uygulama ve iş yazılımı geliştirme üzerine verilen eğitimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Endüstri Mühendisi Aydemir tarafından katılım belgesi düzenlendi.

Öğrencilerin memnuniyet duyduğu uygulamalı eğitim, kariyer merkezi koordinatör yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hacer Taşkıran Tepe tarafından Aydemir'e teşekkür belgesi takdimin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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