Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesinde kariyer etkinliği gerçekleştirildi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü tarafından Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi iş birliği ile gerçekleştirilen etkinliğe Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık konuk oldu.

Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte İl Müdürü Çetin Ayvalık, Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin mezuniyet sonrasındaki süreçlerinde Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde ve özel sektör nezdinde kariyerlerini belirleyecek olan hususlara değindi. Konuşmasında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın proje odaklı desteklerinden de söz eden İl Müdürü Çetin Ayvalık, mezunların istihdam imkanlarına dair kademe kademe bilgilendirmelerde bulundu.

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bahadır Sayıncı ve akademisyenlerin katılım sağladığı program, soru-cevap bölümünün ardından İl Müdürü Çetin Ayvalık'a öğrencilerin teşekkür belgesi takdim etmesi ile son buldu. - BİLECİK