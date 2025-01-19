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Bilecik Üniversitesi'nde Çocuk Gelişimi Etkinliği Düzenlendi

Bilecik Üniversitesi'nde Çocuk Gelişimi Etkinliği Düzenlendi
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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nde, Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından düzenlenen 'Materyal Geliştirme ve Uygulama' etkinliği, 100'den fazla oyun materyali ile 300'e yakın çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi. Etkinlikte çocukların bilişsel, sosyal ve motor becerilerini geliştirecek oyunlar sergilendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından minik öğrencilere düzenlenen 'Materyal Geliştirme ve Uygulama' etkinliği, Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi Dursun Fakıh salonunda gerçekleştirildi.

Etkinlikte, çocukların gelişimlerini destekleyecek 100'den fazla oyun materyali, 300'e yakın çocukla buluştu. Etkinlik, Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Raif Zileli ve Dr. Öğr. Üyesi Perihan Civelek koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan materyaller arasında, çocukların yaş gruplarına uygun şekilde tasarlanmış "bak-bul-tak", "renkleri bul", "mevsimler", "trafik" ve "beceri oyunları" gibi eğitici etkinlikler yer aldı. Farklı stantlarda sergilenen bu oyunlar, minik ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti.

Etkinliğe, okul öncesi dönem çocukları, okul müdürleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

Çocukların oyunlar aracılığıyla hem eğlenip hem de öğrendikleri etkinlikte, keyifli ve renkli anlar yaşandı. Çocuklar, üniversite öğrencilerinin rehberliğinde sergilenen oyun materyalleriyle vakit geçirirken bilişsel, sosyal ve motor becerilerini geliştirme fırsatı buldu.

Etkinliğe katılarak stantları gezen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz, materyalleri hazırlayan öğrencileri tebrik etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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