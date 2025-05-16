Bilecik'ten Hacı Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı

Bilecik'ten Hacı Adayları Kutsal Topraklara Uğurlandı
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Bilecik'ten 2025 yılı hacca gidecek hacı adayları, İl Müftülüğü tarafından yapılan törenle kutsal topraklara uğurlandı. İl Müftüsü Ahmet Dilek, hac farizasını yerine getirecek olan adaylara dualar etti.

Bilecik'ten 2025 yılında hacca gitmek için hazırlıklarını tamamlayan hacı adaylarının heyecanlı bekleyişleri sona erdi.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2025 Yılı Hac Organizasyonunda, hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara giden hacı adayları Bilecik İl Müftülüğü tarafından yapılan program sonrası dualarla uğurlandı. Cumhuriyet meydanında yapılan törene İl Müftüsü Ahmet Dilek, İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı, din görevlileri ile beraber hacı adayları ve aileleri katıldı. Uğurlama programı Dedeoğlu Camii İmam Hatibi Burhan Duman'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İl Müftüsü Ahmet Dilek, " Bu gün yıllarca hasretini çektiğiniz mukaddes beldelerin yolculuğuna çıkıyorsunuz. Sizler geride kalan bütün yakınlarınız ve milletimiz için dua etmek üzere gönderdiğimiz elçilersiniz. Muhterem kardeşlerim. Hac meşakkatlidir. Hac zor bir ibadettir. Allah sabrını ve kolaylığını versin inşallah. Rabbim salimen gidip salimen dönmeyi sizlere nasip etsin" ifadelerinde bulundu.

Hacı adayları İl Müftüsü Dilek'in yaptığı duanın ardından kutsal topraklara gitmek üzere Bilecik'ten ayrılarak Yenişehir Hava limanına uğurlandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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