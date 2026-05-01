Bilecik'ten gururlandıran başarı

Bilecik'ten gururlandıran başarı
Bilecik'te bir ortaokul öğrencisi, katıldığı yarışmada il birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Bilecik'te bir ortaokul öğrencisi, katıldığı yarışmada il birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Türkiye genelinde düzenlenen 4. Zeka Oyunları Yarışması'nda ortaokul öğrencisi Doruk Berk Irmak il birincisi oldu. Matematik alanında da dikkat çeken öğrenciler, 30. Antalya Matematik Olimpiyatı'nda önemli dereceler elde etti. Söz konusu olimpiyatta Melek Uz, Doruk Berk Irmak ve Salih Onur Kocabaş final etabına kalarak üstün performans sergilerken, Salih Onur Kocabaş gümüş madalya kazandı.

Okul yönetimi, elde edilen başarıların planlı çalışma, disiplin ve nitelikli eğitim anlayışının bir sonucu olduğunu belirterek, öğrencileri, öğretmenleri ve velileri tebrik etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
