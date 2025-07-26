Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bilecik'teki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Vali Faik Oktay Sözer, yangından etkilenen köylere ziyaret ederek hasar tespitinde bulundu ve devletin destek sağlayacağını duyurdu.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde geçtiğimiz pazar günü başlayan ve dün kontrol altına alınan orman yangını sonrası Vali Faik Oktay Sözer, alevlerden etkilenen köylere ziyaret etti.

Vali Faik Oktay Sözer ve Osmaneli Kaymakamı Abdulsamed Kılıç ile birlikte heyet, yangından etkilenen alanlarda incelemelerde bulunarak köy halkıyla bir araya geldi. Yangında can kaybı yaşanmaması sevindirici olarak değerlendirilirken, bazı tarım arazilerinde ve yapıların dış cephelerinde hasar meydana geldiği öğrenildi.

Köy sakinlerine hitaben konuşan Vali Sözer, "Selçik Köyümüzde meydana gelen yangın hepimizi üzdü. Çok şükür ki herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır. Gerekli yardımlar en kısa sürede ulaştırılacaktır" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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