Üye Girişi
Haberler

Bilecik'teki minikler Filistin'e yardım eli uzattı

Güncelleme:

Bilecik İl Müftülüğü Hamidiye 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören minik öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarıyla 'Özgür Filistin'in Yanındayız' kampanyasına destek oldu.

Bilecik'te Hamidiye 4-6 Yaş Kur'an Kursu minikleri, kumbaralarını Filistin için bağışladı.

İsrail ile savaşta zor günler geçiren Filistin halkına destek olmak amacıyla başlatılan 'Özgür Filistin'in Yanındayız' yardım kampanyasına destekler artarak devam ediyor. Bu kapsamda Bilecik İl Müftülüğü Hamidiye 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda eğitim gören minik öğrenciler de kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarıyla 'Özgür Filistin'in Yanındayız' kampanyasına destek oldu. Türkiye Diyanet Vakfı Bilecik Şubesi adına Filistin'e göndermek üzere kumbaralarını miniklerden teslim alan Bilecik İl Müftüsü Ali Erhun, "Bu güzel hareketiniz bütün insanlara örnektir. Büyükler de sizin gibi paylaşımcı olursa dünyada hiç kötülük kalmaz. Hep iyilik olur. Sizler de ömrünüz boyunca hep iyilik peşinde koşun inşallah. Kumbaralarınızı Filistin'deki kardeşleriniz için bağışladınız. Ben bu hassasiyetlerinizden ötürü sizleri tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Çocuklarda paylaşma duygusunu vermek istediklerini söyleyen Hamidiye 4-6 Yaş Kur'an Kursu yöneticisi Reyhan Demir, "Hamidiye Kur'an Kursu miniklerimiz her Cuma 'Cuma Sadakası' adı altında harçlıklarını getirip kumbaraya atıyorlar. Böylelikle çocuklar yardımlaşma ve paylaşmayı öğreniyorlar. Bu sefer de Filistin'deki kardeşleri için sadaka kutusunu doldurdular ve kendi elleriyle sizlere teslim edecekler. Rabbim yardımlarımızı kabul eylesin" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hamidiye Filistin Bilecik Yerel Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum reklam harcamaları ne kadar? AK Parti ve CHP seçim kampanyalarına ne kadar harcadı? 2024 ANKET SONUÇLARI! İstanbul'u kim kazanacak? AK Parti'den son anket geldi Fundagül Demirkol kimdir? Türkiye İşçi Partisi Kırşehir Boztepe Belediye Başkan adayı Fundagül Demirkol kimdir? Yalçın Ertaş kimdir? AK Parti Konya- Ilgın Belediye Başkan adayı Yalçın Ertaş kaç yaşında, nereli? Mehmet Badem kimdir? AK Parti Konya- Kadınhanı Belediye Başkan adayı Mehmet Badem kaç yaşında, nereli? Mehmet Yaka kimdir? AK Parti Konya- Karapınar Belediye Başkan adayı Mehmet Yaka kaç yaşında, nereli? Hasan Kılca kimdir? AK Parti Konya- Karatay Belediye Başkan adayı Hasan Kılca kaç yaşında, nereli? Murat Ünver kimdir? AK Parti Konya- Kulu Belediye Başkan adayı Murat Ünver kaç yaşında, nereli? Nafiz Solak kimdir? AK Parti Konya- Sarayönü Belediye Başkan adayı Nafiz Solak kaç yaşında, nereli? Mustafa Kavuş kimdir? AK Parti Konya- Meram Belediye Başkan adayı Mustafa Kavuş kaç yaşında, nereli? Kasım Çelebi kimdir? Zafer Partisi Erzurum Yakutiye Belediye Başkan Adayı Kasım Çelebi kaç yaşında, nereli? Ahmet Pekyatırmacı kimdir? AK Parti Konya- Selçuklu Belediye Başkan adayı Ahmet Pekyatırmacı kaç yaşında, nereli? Mehmet Tutal kimdir? AK Parti Konya- Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal kaç yaşında, nereli? Osman Arı kimdir? AK Parti Konya- Taşkent Belediye Başkan adayı Osman Arı kaç yaşında, nereli? Hasan Koçer kimdir? AK Parti Konya- Yalıhüyük Belediye Başkan adayı Hasan Koçer kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title