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Bilecik'teki Ara Tatil Kampı Öğrencilere Manevi ve Eğlenceli Deneyimler Sunuyor

Bilecik'teki Ara Tatil Kampı Öğrencilere Manevi ve Eğlenceli Deneyimler Sunuyor
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Bilecik İl Müftülüğü tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen 3 günlük ara tatil kampında, Kur'an-ı Kerim öğretimi, cami gezisi ve eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi. Kampın kapanışında öğrencilere hediyeler verildi ve pasta kesildi.

Bilecik İl Müftülüğü Diyanet Gençlik Koordinatörlüğü tarafından ilkokul öğrencilerine yönelik hazırlanan 3 günlük ara tatil kampı gerçekleştirildi.

Kamp kapsamında, Kur'an-ı Kerim öğretimi, sure ve duaların öğrenilmesi, cami gezisi gibi eğitici ve öğretici etkinliklerin yanı sıra eğlenceli oyunlarla dolu bir program sunuldu. Çocuklar, manevi bilgilerini pekiştirirken aynı zamanda keyifli vakit geçirdiler. Ara tatil kampının kapanış programına İl Müftü Yardımcısı Sabri Bağcı da katıldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Sabri Bağcı, onlarla sohbet ederek kamp deneyimlerini dinledi ve geleceğe dair öğütlerde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşma, çocuklar için unutulmaz bir anı oldu.

Programın sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi ve kapanış, pasta kesimiyle sona erdi. Kamp boyunca gösterdikleri çaba ve öğrenme istekleriyle dikkat çeken öğrenciler ardından evlerine döndü. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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