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Bilecik'te Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri Toplantısı

Bilecik'te Yılbaşı Güvenlik Tedbirleri Toplantısı
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz başkanlığındaki toplantıda, yılbaşı gecesi alınacak güvenlik tedbirleri ve yıl sonu değerlendirmeleri yapıldı. Huzur ve güven ortamının devamı için çalışmaların kararlılıkla süreceği belirtildi.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz başkanlığındaki toplantıda, yılbaşı gecesi alınacak tedbirler görüşüldü, yıl sonu değerlendirmesi yapıldı.

Kurum binasında il emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve ilçe emniyet müdürleri ve birim amirlerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda bu gece alınacak tedbirler ve yıl sonu değerlendirildi. 2024 yılında yapılan çalışmalar değerlendirilerek kentteki mevcut huzur ve güven ortamının aynı şekilde devam etmesi, vatandaşların yeni yılı huzur içinde karşılamaları ve yılbaşı tatillerini güven içinde geçirmeleri amacıyla alınması planlanan güvenlik tedbirleri görüşüldü.

"Gece gündüz demeden çalışacağız"

İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, çalışmaların kararlılıkla süreceğini belirterek, kentte yaşayan herkesin güvenli bir ortamda yaşamalarını sağlamak için tüm ekiplerin gece gündüz demeden çalışacağını ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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