Bilecik’te yetişkinlere yönelik ilk ‘Hafızlık Programı’ tamamlandı

Bilecik'te yetişkinlere yönelik ilk kez açılan 'Hafızlık Programı' başarıyla tamamlandı.

Bilecik İl Müftülüğü koordinesinde hayata geçirilen yetişkinlere yönelik 'Hafızlık Programını' tamamlayan kursiyerler için program düzenlendi. Kentte ilk kez gerçekleştirilen uygulamayla yetişkin yaş grubundaki vatandaşlar hafızlık eğitimini tamamlarken, program Kur'an-ı Kerim öğrenmek isteyen yetişkinler için önemli bir örnek oldu. Eğitim sürecine katkı sunan din görevlileri ile eğitmenlere teşekkür edilirken, programın önümüzdeki yıllarda da devam etmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, "İlimizde ilk kez yetişkinlere yönelik hafızlık programını başarıyla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hafızlığın yaşının olmadığını, azim ve gayretle bu kutlu yola her dönemde çıkılabileceğini bir kez daha gördük. Emeği geçen tüm hocalarımıza, idarecilerimize ve fedakarlıklarıyla bu süreci başarıyla tamamlayan hafız adaylarımıza teşekkür ediyorum. Temennimiz, bu programın daha birçok vatandaşımıza örnek olması ve Kur'an-ı Kerim'e gönül verenlerin hafızlık hayallerine vesile olmasıdır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı