Bilecik'te yeni kız öğrenci yurdunu Vali Yardımcısı Altın ve İl Müdürü Demir inceledi

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Bilecik Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda inceleme yapıldı.

Bilecik Vali Yardımcısı Osman Altın ve Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, yeni açılan Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdunda incelemelerde bulundu. Yurtta gerçekleştirilen incelemelerde, öğrencilerin kullanımına sunulan fiziki imkanlar, sosyal alanlar ve verilen hizmetler hakkında bilgi alındı.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, "Yeni yurdumuzun öğrencilerimizin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hizmete sunulmasından memnuniyet duyuyoruz. Öğrencilerimizin kendilerini evlerinde hissedebilecekleri, güvenli ve huzurlu bir ortam oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı