Haberler

Bilecik'te Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı Coşkuyla Gerçekleştirildi

Bilecik'te Yaz Kur'an Kursları Kapanış Programı Coşkuyla Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'te düzenlenen Yaz Kur'an Kursları'nın kapanış programına Vali Faik Oktay Sözer katıldı. 6 Temmuz'da başlayan ve 14 Ağustos'ta sona erecek kurslara il genelinde 7 bin 940 öğrenci katıldı. Vali Sözer, öğrencileri tebrik ederek kursların manevi değerler açısından önemini vurguladı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Bilecik İl Müftülüğü tarafından Gölpark'ta düzenlenen ve 7 bin 940 öğrenci katıldığı Yaz Kur'an Kursları kapanış programına katıldı.

6 Temmuz'da başlayan ve 14 Ağustos'ta sona erecek olan Yaz Kur'an Kurslarına, merkezde 2 bin 765 olmak üzere il genelinde toplam 7 bin 940 öğrenci katıldı. Kurslarda imam ve öğretici olarak toplam 590 personel görev aldı. Yaklaşık bin 450 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen kapanış programında çocukların sevincine ortak olan Vali Sözer, yaz tatilini hem verimli hem de güzel bir şekilde değerlendiren öğrencileri tebrik etti. Programda öğrencilere hitap eden Vali Sözer, Yaz Kur'an kurslarının çocukların Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeleri, Peygamber Efendimizin güzel ahlakını tanımaları ve manevi değerlerle yetişmeleri açısından önemli olduğunu ifade etti.

Vali Sözer, Yaz Kur'an Kurslarının gerçekleştirilmesinde emeği bulunan Bilecik İl Müftülüğüne, görev yapan hocalara ve çocuklarını teşvik ederek destekleyen ailelere teşekkür ederek, öğrencilerin yollarının ve bahtlarının açık olması dileğinde bulundu.

Program, öğrencilerle gerçekleştirilen etkinliklerin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu

Günlerdir sel felaketiyle boğuşan ilimizden bir kötü haber daha

Detaylar ortaya çıkıyor! Süleymancıların lideri Alihan Kuriş gizli bölmede yakalanmış

Süleymancıların lideri Alihan Kuriş bakın nasıl yakalanmış
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir'de altın dolandırıcılığı kuyumcu sayesinde önlendi

Kuyumcunun dikkati 1 milyonluk vurgunu önledi
UltrAslan dağılıyor mu! Şirin'in o sloganı kriz çıkardı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır

Attığı slogan pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor

Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Lukaku Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı! Herkes aynı yorumu yaptı

Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yaptı
Fred'in Fenerbahçe macerası resmen sona erdi! Yeni takımı da belli oldu

Fenerbahçe sözleşmesi feshetti! Yıldız oyuncu ile yollar ayrıldı
Dev giyim markasından veda kararı! Yüzde 90 indirime gidildi

Dev giyim markasından veda kararı! Yüzde 90 indirime gidildi
Transfer yapmayan Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi

Transfer yapmayan Galatasaray'da şok ayrılık gelişmesi