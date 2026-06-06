Haberler

Görme engelli yolunu işgal etti

Görme engelli yolunu işgal etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik'in işlek caddesi Tevfikbey Caddesi'nde yaya geçidi ve görme engelli yolunu kapatan araçlar, yayaların tepkisine yol açtı. Duyarsız sürücüler nedeniyle yayalar cadde üzerinde yürümek zorunda kaldı.

Bilecik'te yayaların yürüme güzergahı üzerine park eden araçlar yayaları çileden çıkardı.

Bilecik'in en işlet caddesi olan Tevfikbey Caddesi üzerinde hem yaya geçidi hem de görme engelli yolu kapatacak şekilde park eden araçlar tepkilere neden oldu. Yaşanan bu park sonrası duyarsız sürücülerin görme engellilerin yürüyüş yolu olmasından dolayı böyle bir parkı neden yaptıklarını bir anlam veremediklerini söylediler. Öte yandan, yanlış park nedeniyle zor durumda kalan yayalar da cadde üzerinde yürümek zorunda kaldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında çağrıda bulundu: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin

Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı: Türkiye'ye gelin, Türkiye'ye yerleşin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Sunal'ın zor anları

Ali Sunal'ın zor anları
Vatikan'ın 400 yıllık gizemli el yazması Borg Şifresi yapay zeka ile çözüldü

Tarihin en büyük gizemlerinden birini yapay zeka çözdü
Ahmet Bulut'tan Aziz Yıldırım'a büyük sitem: Keşke bizi de sevseydiniz

''Efsane başkanımız'' dediği Aziz Yıldırım'a artık o da esti gürledi
Özgür Özel: Gerekirse bu başı vereceğim ama baş eğmeyeceğim

Özgür Özel'den net mesaj: Gerekirse bu başı vereceğim ama...
Seçim öncesi dikkat çeken atmosfer! Tezahüratlarda Aziz Yıldırım farkı

Hangi aday önde? Tezahüratlardaki fark dikkat çekti
50 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan cesur paylaşım: Tek bikiniyle...

Tek bikiniyle köyden koya!

Mitingde büyük gerginlik! Özgür Özel, yuhalanan ismi makam aracına aldı

Büyük gerginlik! Özgür Özel, makam aracına alarak kurtardı