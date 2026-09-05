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Bilecik'te Sosyal Hizmetler ve Yatırım Programı Değerlendirildi

Bilecik'te Sosyal Hizmetler ve Yatırım Programı Değerlendirildi
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Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, İdari ve Mali İşler Birimi ile bir araya gelerek yürütülen çalışmaları ve yatırım programını masaya yatırdı. Toplantıda birimin faaliyetleri, devam eden süreçler ve Bilecik genelinde hayata geçirilecek yatırımlar ele alındı. İl Müdürü İlhan, sosyal hizmetlerin etkinliğini ve verimliliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Bilecik'te yürütülen çalışmalar ve yatırım programı masaya yatırıldı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, İl Müdürlüğüne bağlı İdari ve Mali İşler Birimi ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalar ve yatırım programını değerlendirdi. İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, İdari ve Mali İşler Biriminin yürüttüğü çalışmalar ile devam eden süreçler ele alındı. Birimin mevcut faaliyetleri hakkında bilgi alan İl Müdürü İlhan, çalışmaların son durumu ve yürütülen süreçlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda ayrıca Bilecik genelinde hayata geçirilecek yatırım programına ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alındı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "İlimiz genelinde hizmetlerimizin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatırım programı kapsamında yürütülen çalışmaları da yakından takip ediyoruz. Amacımız, vatandaşlarımıza sunulan sosyal hizmetlerin niteliğini daha da artırmak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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