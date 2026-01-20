Bilecik'te yatılı kuruluşlar denetlendi

Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, yatılı kuruluşlarda denetim ve incelemelerde bulundu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, İl Müdür Yardımcıları Seçkin Bilici ve Rahim Duman ile birlikte kent genelindeki yatılı kuruluşları ziyaret ederek bir dizi inceleme ve denetim gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında kuruluşların fiziki koşulları, sunulan hizmetler ve yürütülen çalışmalar yerinde değerlendirildi. Gerçekleştirilen incelemeler sırasında İl Müdürü İlhan ve beraberindeki heyete, Kuruluş Müdürü Songül Kılıç Bilici eşlik ederek kurum faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Denetimlerde, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar da ele alındı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Vatandaşlarımıza sunulan sosyal hizmetlerin niteliğini artırmak ve kuruluşlarımızın daha iyi şartlarda hizmet vermesini sağlamak amacıyla denetim ve incelemelerimizi aralıksız sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK