Haberler

Bilecik'te yatılı kuruluşlar denetlendi

Bilecik'te yatılı kuruluşlar denetlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, yatılı kuruluşları ziyaret ederek fiziksel koşullar ve hizmet kalitesi üzerine denetimlerde bulundu.

Bilecik'te Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, yatılı kuruluşlarda denetim ve incelemelerde bulundu.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, İl Müdür Yardımcıları Seçkin Bilici ve Rahim Duman ile birlikte kent genelindeki yatılı kuruluşları ziyaret ederek bir dizi inceleme ve denetim gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında kuruluşların fiziki koşulları, sunulan hizmetler ve yürütülen çalışmalar yerinde değerlendirildi. Gerçekleştirilen incelemeler sırasında İl Müdürü İlhan ve beraberindeki heyete, Kuruluş Müdürü Songül Kılıç Bilici eşlik ederek kurum faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Denetimlerde, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar da ele alındı.

Bilecik Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nejat İlhan, "Vatandaşlarımıza sunulan sosyal hizmetlerin niteliğini artırmak ve kuruluşlarımızın daha iyi şartlarda hizmet vermesini sağlamak amacıyla denetim ve incelemelerimizi aralıksız sürdürüyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü magazin yazarı gözaltına alındı
Tom Barrack'ın oyunu! ABD'nin 'gizli' vaatleri Suriye'de kaos getirdi

"Barrack" oyunu! ABD'nin gizli vaatleri kaos getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
Survivor'da RTÜK'e takılan gizemli ceza belli oldu

Survivor'da RTÜK'e takılan gizemli ceza belli oldu
Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı

Kızının sevgilisi kapıya dayandı, hiç düşünmeden silaha sarıldı
Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor

Süper Lig devinde ayrılık! Uçağa bindi gidiyor
Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Büyük heyecan bu akşam başlıyor
İstanbul dahil 4 şehirde protesto! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul dahil 4 şehirde ortalık karıştı! Çok sayıda gözaltı var
Dünya devine büyük şok: 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı

18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti