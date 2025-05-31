Bilecik'te Yağmur ve Şükür Duası Yoğun İlgi Gördü

Bilecik'te düzenlenen yağmur ve şükür duası programına ilçe protokolü ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde Cumhuriyet Meydanı'nda yağmur ve şükür duası düzenlendi. Sabah namazının ardından gerçekleştirilen programda Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve köylüler belde sakinleri katıldı. Dualar semaya yükselirken, Dodurga halkı birlik ve beraberlik içinde bolluk ve bereket için ellerini açtı. - BİLECİK