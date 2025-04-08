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Bilecik'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

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Bilecik'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir araçta toplam 144,31 gram kokain ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı ve adli makamlarca tutuklandı.

Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Durdurulan araçtan 144 gram uyuşturucu çıktı

BİLECİK - Bilecik'te polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir araçta 144,31 gram kokain ele geçilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul'dan Eskişehir'e uyuşturucu taşıyacağı değerlendirilen bir araç, Bozüyük Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin titiz analiz çalışmaları sonucunda Bozüyük ilçesinde durduruldu. Araçta yapılan aramada 144,31 gram kokain, 4,65 gram bonzai ve 0,94 gram metamfetamin ele geçirilirken, araçta bulunan M.Ş., S.K. ve İ.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM KAAN TOKA - Yerel
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