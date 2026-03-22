Bilecik'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Narkotik ekipleri, muhtelif miktarda sentetik ecza hapı ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bozüyük Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, muhtelif miktarda sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde, 'Kullanmak İçin Uyuşturucu Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak' suçundan 1 şüpheli şahıs yakalandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı