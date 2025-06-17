Bilecik'te Trafik ve Asayiş Önlemleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Bilecik'te Trafik ve Asayiş Önlemleri Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
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Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz başkanlığında, kent genelinde trafik ve asayiş önlemlerinin ele alındığı bir genel değerlendirme toplantısı düzenlendi. Vatandaşların güvenliğinin sağlanması amacıyla alınacak önlemler masaya yatırıldı.

Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz başkanlığında, kent genelinde alınacak trafik ve asayiş önlemlerinin ele alındığı genel değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü binasında düzenlenen toplantıya; İl Emniyet Müdür Yardımcıları, birim amirleri ile ilçe emniyet müdürleri ve amirleri katıldı. Toplantıda, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik düzeni, asayiş uygulamaları ve yaklaşan yaz aylarında artması öngörülen yoğunluklara karşı alınacak önlemler masaya yatırıldı.

Emniyet Müdürü Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, kamu düzeninin korunması ve kentte yaşayan her bireyin güvenliğinin sağlanması adına tüm emniyet birimlerinin koordineli çalışmasının önemine vurgu yaptı. Yılmaz, alınacak tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasının, vatandaş memnuniyetini artıracağını belirtti.

Toplantı, ilgili birimlerin görüş ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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