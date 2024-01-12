Bilecik'te trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen için Mevlid-i Şerif okutuldu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde hayatını kaybeden öğretmen için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Osmaneli'nde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Bilal Pala için mevlit programı düzenlendi. Belediye Başkanı Münür Şahin, Kaymakam Yüksel Ünal ve çok sayıda öğrencisi katılım gösterdi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve meslektaşları tarafından düzenlenen programda Başkan Şahin ve Kaymakam Ünal, Bilal öğretmeni kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirtti. - BİLECİK