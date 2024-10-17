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Bilecik'te Trafik Çilesi İçin Çözüm Önerisi

Bilecik'te Trafik Çilesi İçin Çözüm Önerisi
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Bilecik'te artan trafik sorununa dikkat çeken iş insanı Taner Dindar, çözüm olarak trafik ışıklarının iptal edilip polislerin görev almasını önerdi. Sürücüler, uzun araç kuyruklarından şikayetçi.

Bilecik'te son günlerde yaşanan trafik çilesi tüm vatandaşların tepkilerine neden olurken, iş insanı Taner Dindar tüm kurumları ve siyasi partileri gezerek çözüm önerisi hakkında bir dilekçe verdi.

Bilecik'te sabah başlayan trafik akşam iş çıkışlarında devam ederken, oluşan araç kuyruklarının ucu bucağı görülmez hale geldi. 10 dakikalık yolu 40 dakika giden sürücüler bu duruma tepki gösterirken, kenttin artık trafik çilesinden yaşanmaz bir hale geldiğini söylediler. Bu duruma yıllardır biz çözüm bulunmadığı gibi siyasilerinde el atmadığı söyleyen sürücüler, tepkileri dile getirdi.

"En yakın, en basit şu andaki en mümkün çözümdür"

Bunun üzerine iş insanı Taner Dindar, bazı kamu kurumları ve siyasi partileri ziyaret ederek bir dikekçe verdi. Dindar, dilekçesinde, "Bilecik merkezde özellikle sabah 07: 30 ile 09: 30 ve akşam saatleri 17: 00 ile 19: 00 saatleri arasında oluşan ve artık tıkanma noktasına gelen trafik sorununa çözüm olarak eski hastane önüne, Kayı Plaza kavşak önünde ve Tepebaşı heykel önünde yukarıda belirttiğim saatlerde trafik ışıklarının iptal edilerek polislerin görev yapmasını talep ediyorum. Böylelikle bu saatlerde trafik tıkanıklığının biteceğine hepimiz şahit olacağız. Bu çözüm hafta sonları hariç her gün yaşamakta olduğumuz trafik sorununu çözecek. En yakın, en basit, şu andaki en mümkün çözümdür. Bilecik merkezde ki bu sorunun çözümünün yukarıda belirttiğim üzere en yakın ve en basit yolunun belirttiğim saatlerde trafik polislerinin aktif çalışmasıdır. Sorunun çözümüne dair çalışmaların bu sorunla ilgili sizin de çözüm üretmenizi talep ediyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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